800 yıllık handa, Çakallı menemeni İzle

-Çakkallı tabelası

-Çakallı mevkiinden görüntü

-Taşhan’ın içi ve dışından görüntü

-Menemenin yapılışı

-Masada servis edilmesi

-Çakallı Taşhan’da menemen aşçısı olarak çalışan Burhan Kayacı ile röportaj

-Vatandaşla röportaj

-İşletme müdürü Semizoğlu ile röportaj

-Kaz tiridinden görüntü



( SAMSUN - ÖZEL)- Tarihi mekanda tarihi lezzetlere yolculuk SAMSUN



- Samsun’un meşhur Çakallı menemeni, 800 yıllık tarihe sahip Çakallı Taşhan’da vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşlar hem meşhur Çakallı menemenini yiyor hem de eski handa tarihe yolculuk ediyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan tarihi İpekyolu üzerindeki Samsun-Çakallı Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Tarihi Taşhan, restore edildikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletilmeye başlandı. Kavak ilçesinde bulunan ve menemeni ile de meşhur Çakallı Taşhan; Çakallı menemeni, kaz tiridine ve birçok lezzete ev sahipliği yapıyor. Yolcuların da uğrak mekanı olan Çakallı Taşhan, otantik yapısı ve lezzetli yemekleri ile vatandaşların beğenisini kazanıyor. Otantik ve dinlendirici mekanda güzel yemekler yediklerini belirten vatandaşlar, mutlu bir şekilde Taşhan’dan ayrıldıklarını söylüyor. Çakallı menemeninin püf noktaları Çakallı Taşhan’da menemen aşçısı olarak çalışan Burhan Kayacı, "Çakallı menemeni meşhur ve lezzetli olmasının bazı özellikleri var. Bunlardan biri içine tereyağı koyulmasıdır. Biz menemeni bakır tavalarda yapıyoruz. Doğal tarla domatesi, biberi ve köy yumurtası kullanıyoruz. Çakallı menemenimizin püf noktalarından biri yumurtanın sadece sarısını kullanıyor olmamızdır. Yumurtanın beyaz kısmını menemene katmıyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendeliyoruz. Menemenin yanında karışık turşu, tereyağı, bal, acılı ezme ikramımız var" dedi.

Bir gelen bir daha gelmek istiyor Hanla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çakallı Taşhan Restorant İşletme Müdürü Adem Semizoğlu, "Burası 800 yıllık bir geçmişe sahip olan bir han. İnsanlar önceden burayı adından da belli olduğu üzere konaklamak için kullanıyorlardı. Mekan ve lezzet olarak Çakallı Taşhan Samsun’un en güzide mekanlarından biri. Burada Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirleri ağırlıyoruz. Tabii Samsun’dan ve çevre illerden de şehir hayatından uzaklaşıp sessiz güzel bir ortamda yemek yemek için gelen misafirlerimiz de oluyor. Buraya ilk defa gelen insanlar şaşırıyor. Mekanı ve yemekleri oldukça beğeniyorlar. Bir sefer gelen arkadaşları ile birlikte yeniden gelmek istiyor. Burası Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından restore edilerek hizmete açıldı. Vatandaşlar buraya gelerek meşhur Çakallı menemeni ve kaz tiridimizi yiyip eski bir mekanda tarihe yolculuk ediyorlar. Kahvaltı, pide, yöresel ve diğer yemek çeşitlerimizle yeni misafirlerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

(KA-SLH-

