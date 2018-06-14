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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
800 yıldır çorba dağıtılan türbe - KASTAMONU

800 yıldır çorba dağıtılan türbe - KASTAMONU

- 800 yıldır çorba dağıtılan türbe - Çorbaların hazırlanışından detay - Tencerelere konuluşundan detay - Çorbanın yapımını üstlenen aile üyelerinden Raşit Tekkeşin'in konuşması800 yıldır çorba dağıtılan türbe - Kastamonu 'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arife günü ziyaretçilere çorba veriliyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arife günlerinde ziyaretçilere çorba veriliyor.Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, sırayla arife günleri çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor.Ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.Çorbanın yapımını üstlenen aile üyelerinden Raşit Tekkeşin, AA muhabirine, çorbanın adının Şeyh Ahmet Çorbası olduğunu söyledi.

Şeyh Ahmet Vakfı'nın 1207 yılında kurulduğunu belirten Tekkeşin, "Başlangıçta buradan geçenler misafir edilip karınları doyuruluyormuş. Zamanla bu gelenek değişerek bugünkü halini almış." dedi.
Çorbanın arife günleri dağıtıldığını dile getiren Tekkeşin, "Babadan oğula geçen bir gelenek. Her arife bir aile çorbanın hazırlanmasını üstleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan çorba, elinde tencerelerle, bidonlarla gelenlere veriliyor. Onlar da alıp evlerine götürüyor." diye konuştu.
Geleneğin 800 yıldır sürdürüldüğünü vurgulayan Tekkeşin, şunları kaydetti:"İnsanlar bu çorbanın şifa olduğunu düşünüyor. O nedenle arife günleri birçok yerden bu çorbayı almak için gelen oluyor. Bugün binlerce kişiye çorba dağıttık. Sabahtan akşama kadar kazanlar kaynayıp çorba yapılıyor. İnsanlar bu çorba ile iftar da yapıyor. Gelene 'bitti' demiyoruz. Ramazanda arife günü akşamı da konukların katılımıyla çorba ve pilavla iftar yapıyoruz."

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