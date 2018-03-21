80 yaşındaki yaşlı adamdan tek kişilik Afrin desteği

-Yaşlı adamın pankartından detaylar

-Ahmet Kaşkaya röp

-Vatandaş röp

-detaylar



( SİVAS -ÖZEL-HD) SİVAS



- Sivas’ta 80 yaşındaki yaşlı adam tek başına Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na pankart açarak destek verdi. Sivas’ta yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Kaşkaya tek başına kent meydanında açtığı pankartla Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Afrin’de açmak için pankart bastıran fakat yanında gidecek kimse bulamadığı için Afrin'e gidemeyen Kaşkaya, bastırdığı pankartı Sivas kent meydanında açarak Sivas'tan sesini Afrin'e duyurmaya çalıştı. Bastırdığı pankartın bir ucunu aydınlatma direğine bağlayan Kaşkaya, diğer ucunu ise kendi elinde tutarak saatlerce kent meydanında bekledi. 80 yaşındaki Kaşkaya'nın tek kişilik girişiminden etkilenen gençler yaşlı adamın elini öptü. Pankartı Afrin’e gitmek için bastırdığını söyleyen Kaşkaya, "Bu pankartı Afrin’e gitmek için bastırdım. Bir aydır gidecek adam bulamadım. En son kendime hiç olmazsa meydana gidip sesimi dünyaya duyurayım dedim. Rüzgar beni biraz yordu. Çağırdım ama kimse gelmedi" dedi.

Yoldan geçen vatandaşlar ise yaşlı adamın yaptığı bu güzel hareketi kutlayarak, "Burada tek başına mücadelesini veriyor. Kendisini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Devletimizin yanında olduğumuzu her zaman için söylüyoruz. Biz bir bütünüz, kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Mehmetçiklerimizin hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.



