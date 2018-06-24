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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
80 yaşındaki diyaliz hastası oy kullanmaya ambulans ile geldi Haberi

80 yaşındaki diyaliz hastası oy kullanmaya ambulans ile geldi Haberi

YAŞLI ADAMIN İNDİRİŞİ VE GELİŞİ

Seçim Süresi Genel Seçimler Diyaliz Hastası Yaşlı Adam Tekerlekli Sandalye 

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( SAKARYA -HD)- Sakarya’da seçim süresince 100’ün üzerinde hasta ambulans ile oy kullanmaya götürülecek SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde diyaliz hastası 80 yaşındaki yaşlı adam oy kullanmaya ambulans ile getirildi.
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu yaşlı ve engellilerin oy kullanmasına yönelik ambulans hizmeti kapsamında Sakarya’da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaşlı ve engellileri ambulansla oy kullanacakları okullara getirerek oy kullanmaları sağladı. Türkiye genelinde yapılan 24 Haziran erken genel seçimleri kapsamında Sakarya genelinde 100’den fazla hasta ve engelli ambulans eşliğinde oy kullanmaya götürüldü. Vatandaşlar yapılan hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, ‘Allah Devletimizden razı olsun’ dedi.
“Devletimize sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” Diyaliz hastası olan 80 yaşındaki Şakir Düzcan, oy kullanmak için Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden yardım istedi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan yaşlı adam, oy kullanacağı Erenler İlçesinde bulunan Yeşiltepe İlkokuluna getirildi.
Düzcan tekerlekli sandalye ve sağlık görevlilerin yardımıyla 1144 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan 80 yaşındaki Şakir Düzcan, “Seçim sonucu Türkiye için güzel olsun” derken, Oğlu Erdal Düzcan ise yaptığı açıklamada, “Diyaliz hastası olan babam geçen hafta diyalize başladı.
Devletin verdiği imkanlarla evden sağlık hizmetleri ambulansıyla oy kullanmaya getirildi.
Sedye yardımıyla oyunu kullandı babam yine tekrardan ambulans ile hastaneye götürülüyor. Devletimize sağladığı bu güzel imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Seçimin de vatana, millete hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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