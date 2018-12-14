80 yaşındaki Belçikalı, Müslüman olmuştu, cenaze vasiyeti yerine getirildi Haberi

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( İZMİR -ÖZEL) - Belçikalı Hasan Leonard Müslüman olunca beni "İslami kurallara göre defnedin" demişti, o vasiyet yerine getirildi - Müslüman olan Belçikalı adama, İslami usullere göre cenaze töreni İZMİR



- İzmir’in Selçuk ilçesinde 15 yıldır ikamet eden Belçika vatandaşı Roland Leonard, ölmeden önce Müslüman olarak Hasan ismini aldı. 80 yaşında vefat eden Hasan Leonard, vasiyeti üzerine İslami kurallara uygun olarak toprağa verilirken, Selçuklular da cenazeye akın etti. 80 yaşındaki Roland Leonard, Belçika'da emekli olduktan sonra çocukları ve boşandığı eşini geride bırakarak, 15 yıl önce İzmir'in Selçuk ilçesine yerleşti. Selçuk’ta Belçika da getirdiği köpeğiyle yaşamaya başlayan 80 yaşındaki Roland, Selçuk halkı tarafından da çok sevildi. Müftülüğe başvurup Müslüman oldu Roland Leonard, iki ay önce Selçuk'taki dostlarına Müslüman olmak istediğini söyleyerek, Selçuk İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müslüman olma talebini değerlendiren Selçuk Müftülüğü, Ronald'ın evine gitti. Burada Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan Roland, Hasan ismini aldı. Hasan Leonard, yakalandığı hastalıktan dolayı uzun süre Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi görürken daha sonra evinde sağlık hizmeti alırken hayatını kaybetti. Son vasiyet: "Beni İslami kurallara göre gömün" 80 yaşındaki adamın ölmeden önce bir de son vasiyeti vardı. Hasan adını alan yaşlı adam, ölmeden önce yakın çevresine, "Beni İslami kurallara göre gömün" dedi.

Hasan Leonard'ın o vasiyeti yerine getirilirken, Selçuk Tahsin Ağa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Selçuklular tarafından sevilen Hasan Leonard'ın töreni sırasında duygu dolu anlar yaşanırken cuma namazının ardından 80 yaşındaki yaşlı adam, Selçuk Acarlar Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Selçuk Belediyesi Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, "Burayı yerleşmiş olan Belçikalı bir vatandaşımızın Türlüğü seçmiş ve Müslüman olmuştu cenazesine katıldık ve defin işlemini gerçekleştirdik. Tabii burada esas olan husus; burayı ziyarete gelen yabancıların dinimizi tanımasını sağlamak, İslam eserlerini tanımasını sağlamak ve onların Müslüman olmasına bir yerde yardımcı olmak görevimizde var. Bunun sonucu; Selçuk'umuza gelen bir çok yabancının buraya yerleşerek dinimizi seçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belçikalı vatandaşımız Hasan ismini almıştı" dedi.

Cenaze sonrasında katılımcılara lokma ikram edildi.

