Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
80 yaşında eş katili oldu, 20 yıl hapsi duyunca 'Boynum kıldan ince' dedi

80 yaşında eş katili oldu, 20 yıl hapsi duyunca 'Boynum kıldan ince' dedi

Arşiv görüntüler

( BURSA ) 80 yaşında eş katili oldu, 20 yıl hapsi duyunca "Boynum kıldan ince" dedi- 50 yıllık eşini öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası- Kararı öğrenen 80 yaşındaki koca:- "Adalet ne derse boynum kıldan ince" BURSA

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Şeker Hastası Hapis Cezası Yaşlı Adam 


- Bursa'da 50 yıllık eşini öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi.
Kararın kendisine söylenmesi üzerine yaşlı adam, "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.
Geçen aralık ayında Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında geçen tartışma sonrasında Kasım K. (80), 2 çocuk annesi 50 yıllık eşi Fatma K.'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı. Kasım K., Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hakim bey, 80 yaşında, şeker hastası olan birisiyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi.

Kime gideceksin, diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" dedi.
Mahkemece son sözü sorulan sanık Kasım K., “Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi” diye konuştu.
"Adalet ne derse boynum kıldan incedir" Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararda, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra oy çocukluğuyla 'iyi hal indirimi' uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı öğrenen Kasım Korur, “Adalet ne derse boynum kıldan incedir” açıklamasını yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı