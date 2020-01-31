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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

arşiv görüntüler

( ZONGULDAK )- 2 işçiden 15 saattir haber yok ZONGULDAK

Kaçak Kömür Ocağı Yazılı Açıklama Maden Kazası 


- Zonguldak'ta 80 gün önce mühürlenerek kapatılmasına rağmen mührü sökülerek çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 kişiye 15 saattir ulaşılmaya çalışılıyor.Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından meydana gelen maden kazası ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, “30 Ocak 2020 günü saat 23.30 sıralarında Zonguldak ili Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Pelit Sokak üzeri Enka Madenciliğe ait 6 nolu saha içerisinde 11 Kasım 2019 tarihinde mühürlenen, Olcay Adalı'ya ait olduğu değerlendirilen kaçak ocakta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz isimli şahısların göçük altında kaldığı bilgisi alınmış, kurtarma çalışmalarına TTK, AFAD ve 112 ekiplerince aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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