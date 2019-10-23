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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
80 gram eroin ele geçirildi - KAHRAMANMARAŞ Video

80 gram eroin ele geçirildi - KAHRAMANMARAŞ Video

- Araçlarında 80 gram eroinle yakalanan 2 zanlı - Tutuklanan şüphelilerin jandarma aracına götürülmesi Kahramanmaraş 'ta 80 gram eroin ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 80 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde Kahramanmaraş Gaziantep kara yolunda uygulama yapan ilçe jandarma ekipleri şüphelendikleri 34 JIH 04 plakalı otomobili durdurarak, arama yaptı.Ekipler arama neticesinde birer gram paketler halinde hazırlanan ve satışa hazır toplamda 80 gram eroin ele geçirdi.Otomobilde bulunan şüpheliler F.E, ile N.E'yi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Eroin 

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