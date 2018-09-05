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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
80 çocuğun uçak sevinci - BALIKESİR

80 çocuğun uçak sevinci - BALIKESİR

- Detaylar - Röportajlar Balıkesir 'de 80 çocuğun uçak sevinci - Edremit ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 80 çocuğun ilk kez uçağa binmesi sağlandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 80 çocuk, ilk kez uçağa binme heyecanı yaşadı.Festival çerçevesinde hiç uçağa binmemiş 80 çocuk, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan uçuş okullarına ait uçaklarda ağırlandı.Yaklaşık 2,5 saat süren uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları da yüzlerine yansıdı.İlk kez uçağa binan çocuklardan Efe Karazeybek, "Bugün uçtuğum için çok mutluyum. Zaten ben 5 yaşından beri pilot olmak istiyordum. Bunu bugün bir nebze gerçekleştirdim. Uçak havalandığından beri kendimi gökyüzüne ait hissettim. Cidden çok güzel bir duygu. Tarif edilmez, yaşanır sadece." ifadelerini kullandı.Miraç Efe Yöndem de çok heyecanlı olduğu dile getirerek, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama ben de pilot olmak istiyorum." diye konuştu.
Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren ise "Amacımız halkımıza, özellikle geleceğimizin garantisi olan gençlere havacılığı sevdirmek, onlara bu sevgiyi aşılamak ve bu sektörde, bu yolda Türk havacılığının ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı yapmak. Bizim burada bulunuş amacımız özellikle özendirmek ve insanların bu sektöre olan ilgisini arttırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Çağa Gökyüzü Öğretmen Kullar 

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