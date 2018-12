8 yıldır dinmeyen acı...'Kürtçe şarkı söylemediği' için çıkan tartışma sonucu uğradığı silahlı saldırıda öldürülen şarkıcı Sarp Öztürk ölümünün 8. yılında anıldı Haberi

-Yakınlarının mezarı sevmesi

- Mersin'de bir barda, 'Kürtçe şarkı söylemediği' için çıkan tartışma sonucu uğradığı silahlı saldırıda öldürülen şarkıcı Sarp Öztürk, ölümünün 8. yılında ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Öztürk ailesi kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Metin B.'nin yakalanıp, tutuklanmasını istiyor. Kayseri'de yaşayan baba Ali İhsan Öztürk, anne Songül ve kızları Sevgi Öztürk, yakınlarıyla birlikte 17 Aralık 2010 tarihinde çalıştığı barda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sarp Öztürk'ü, ölümünün 8. yılında anmak üzere Mersin'e geldi. Çocuklarını, merkez Mezitli ilçesindeki mezarı başında dualarla anan aile, hala katilinin yakalanamamış olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Emekli polis memuru baba Ali İhsan Öztürk, 8 yıldan bu yana katilin yakalanamamış olmasının, kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.



Oğlunun ölüm nedeninin belli olduğunu kaydeden Öztürk, "Olayda her şey belli. Katil zanlısının bulunması için her yere başvurdum. Benim oğlumun katili elini, kolunu sallayarak Türkiye'de, Kuzey Irak'ta, Suriye'de yaşıyor. Çok üzgünüm. Katili Allah'a havale ediyoruz ama yetkililerin de bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Lütfen ilgilensinler, gereğini yapsınlar" diye konuştu.

Olayın oğlunun 'Kürkçe şarkı söylememesinden' olduğunu belirten Öztürk, "Efendim 'bize niye Kürkçe şarkı çalmıyorsun.' Ben mecbur muyum sana Kürkçe parça çalmaya, türkü söylemeye veya sen mecbur musun bana İngilizce bir şey öğretmeye, benden İngilizce parça dinlemeye. Kaçıncı zamanda yaşıyoruz, neden oluyor bunlar. Adam sen şunu yapmıyorsun diye vur infaz et, ondan sonrada buradan elini kolunu, sallayarak git. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun yapanları Allah'a havale ediyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızı da yazı yazdım. Yetkililerden yardım istiyoruz, artık netice bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sarp Öztürk'ü mezarı başında ziyarete gelenler arasında bulunan kayınbabası Ali Babaoğlu ise damadının katil zanlısının yakalanmamış olmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Bu yüzden acılarını her gün daha fazla yaşadıklarını vurgulayan babaoğlu, "Çünkü katil elini, kolunu sallayarak istediği yerlerde geziyor ama bizim canımız toprakta yatıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bu konuda lütfen duyarlı olsunlar, ilgilensinler ve bu katili bulsunlar. Yakalasınlar ki bir nebze olsun acımız gitsin" dedi.

Katili 8 yıldır bulunamadı Mersin'de 17 Aralık 2010 tarihinde, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda 'Kürtçe şarkı söylemediği' için çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) öldürülmüş, gitarist Göktay Okçu ile garson Ramazan Koç yaralanmıştı. Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, silahı kullandığı ileri sürülen Metin B. ise kayıplara karışmıştı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ikisi tutuklu 5 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında, olay günü firari şüpheli Metin B.'nin yanında oldukları belirlenen Şeref P. ile M.P., 'kasten insan öldürme suçuna yardım' etmekle suçlandı. Mahkeme heyeti iki sanıktan Şeref P.'ye önce 'müebbet hapis' cezası verdi, ardından kanunun ilgili maddelerini göz önünde bulundurarak 17 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Sanıklardan M.P.'nin ise olay tarihindeki yaşının küçük olması ve tutukluluk süresi de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan Halil Ö.'yü de firari sanık Metin B.'yi kayırmak suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Davada yargılanan diğer 2 şüpheli hakkında 'beraat' kararı verildi.

Katil zanlısı 'kırmızı bülten' ile aranıyor Öte yandan, olay gecesi silahı kullandığı iddia edilen Metin B.'nin firarda olması nedeniyle yargılanamadığı ve bu kişi hakkında karar verilemediği bildirildi.

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve halen yurt dışında olduğu sanılan Metin B. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bültenle her yerde arandığı ifade edildi.