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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
8 yıl aradan sonra Türkiye'ye ait tırlar Suriye’ye geçmeye başladı

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye ait tırlar Suriye’ye geçmeye başladı

Tırların görüntüsü

İç Savaş Karya Bild Gümrük Kapısı Kışla 

-Genel ve detaylar
-Serdar Tohumcu’nu konuşması
-Tırlaın Türk ve Suriye bayrakları altında Suriye’ye geçişi
-Genel ve detaylar
-Gümrük sahasından görüntüler
-Genel ve detaylar
-Tır sürücüsü Nuri Kuş ile yapılan röportaj
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye ait tırlar Suriye’ye yük taşımaya başladı.
Suriye’nin iç savaş ile kargaşa nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle 8 yıldır Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımalarına izin verilmiyordu. Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımaya başladı.
Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye’ye yük taşıyan tır ile kamyonların geçişlerine başladı.
Tır sürücüsü Nuri Kuş, Kilis Valisi Recep Soytürk’e teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Bu kapıyı açarak Suriye’ye yük taşıdığımıza izin verdiği için, daha önce gümrükte aktarma yapıyorduk. Şimdi ise Suriye’ye direk geçeceğiz. Beklentimiz ilişkilerin daha iyi olması ve ticaretin gelişmesidir” dedi.
Serdar Tohumcu ise Kapının açılmasında emeği geçenleri teşekkür ettiğini, kendileri için güzel bir şey olduğunu söyledi.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine Türkiye plakalı tır ile kamyonlar yük taşımaya başladığı, firma sahipleri isterlerse gümrük kapısında eskiden olduğu gibi Suriye plakalı tırlara yüklerini aktarabileceği gibi İsteyen firma da yükleri direkt Azez ilçesine götürebilecek. Öte yandan yetkililer, geçiş yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye’de herhangi bir standart muafiyeti olmadığından orijinal depo çıkışların, ikinci depo ile akaryakıt taşınmasına izin verilmeyeceği bildirdi.
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