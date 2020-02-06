8 yaşındaki Muhammed, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

--Ambulanstan görüntüler

--Polis ekiplerinden görüntüler

--Olayın meydana geldiği apartmandan görüntüler

--diğer detaylar

-- 8 yaşındaki Muhammed'in fotoğrafı



( KAYSERİ )- Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 3 kişi tedavi altında KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 8 yaşındaki Muhammed hayatını kaybederken, ailesinden 3 kişi de zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Kamer sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, aynı evde kalan yabancı uyruklu 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun gazdan etkilenen 8 yaşındaki Muhammed Rezaye'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 3 kişide ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Rezaye'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de, olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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