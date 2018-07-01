8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi - SİİRT
- Protesto gösterisinden görüntüler - AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz'in konuşması - Hayatını kaybeden Eylül Yağlıkara'nın temsili tabutundan detaylar - Grubun Eylül Yağlıkara için dua etmesi8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi - Siirt 'te bir grup, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini protesto etti - AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz: - "Bu saatten sonra idamın gündeme gelmesini bekliyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızdan çocuk katillerine idamı istiyoruz"SİİRT (AA) - Siirt 'te aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi nedeniyle protesto düzenlendi. AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Aile Destek Merkezleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde temsili tabut taşıdı, oyuncak bebekleri yere bırakarak Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine tepki gösterdi."İdam isteriz" sloganı atan ve Eylül'ün fotoğraflarını göğüslerine asan grup, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken hukuki adımların atılmasını istedi.Bu arada bazı küçük kız çocuklarının da yere bırakılan oyuncak bebeklerle oynadığı görüldü. AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu vahşetin özrünün olmadığını belirtti. Temsili tabut ve oyuncak bebeklerle bir araya geldiklerini ifade eden Temiz, şunları kaydetti:"Eylül bebeğimizin sesi olmaya geldik. Bu saatten sonra idamın gündeme gelmesini bekliyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızdan çocuk katillerine idamı istiyoruz. Bugün her birimiz evdeki oyuncak bebeklerimizi getirdik. Çocuklarımızın oyun oynayacağı çağda bu şekilde vahşice hayattan koparılmasına sessiz kalmayacağız."Temiz, olayın takipçisi olacaklarını ve Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.Gösteriye katılan vatandaşlar da konuşmalarıyla tepkilerini dile getirirken, grup Eylül için dua ettikten sonra dağıldı.