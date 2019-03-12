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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi - ANTALYA

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi - ANTALYA

- 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi - Kongreye katılanlardan görüntüler - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez'in konuşması8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez : - "Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır"ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez, "Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır." dedi.
Antalya 'nın ev sahipliğinde, bir otelde başlayan 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi'nin başkanlığını yapan Sönmez, kongrenin, bitki besleme ve gübreleme alanındaki gelişmeler, güncel bilgilerin aktarılması, tamamlanmış bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması yönündeki beklentinin, tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması zorunluluğunu getirdiğini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:"Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır. Gübre ve su yönetiminin, genel bir ifadeyle bitki beslemenin, tarımsal üretimdeki bu artışta merkezi bir rolü söz konusudur. Tarımsal ürün maliyetleri içinde yüzde 10 - 15 paya sahip olan gübreler, ürün verimini tek başına yüzde 50'den fazla artırdıklarından tarım sektörü, gıda maddeleri fiyatları, ülke ve aile ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Dünyada gübre tüketimi ortalaması hektar başına 116 kilogramdır. Bu oran gelişmiş ülkelerde 200, Almanya'da 160, İngiltere'de 283, ABD'de ise 103 kilogram iken Türkiye'de 95 kilogramlık değerle oldukça yetersizdir."Toprak analizlerine göre yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı gözetilerek gübre kullanımının, hem ekonomik kayıpların azaltılmasında hem de çevre zararının en aza indirgenmesinde önemli olduğunu ifade eden Sönmez, Türkiye'de, toprak analizlerine dayalı bitkinin ihtiyacı oranında gübre kullanımı konusunda, üreticilerin ya yeterli bilgi ve bilince sahip olmadıklarını ya da yeterince destek alamadıklarını belirtti.
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı kongre, 15 Mart'ta sona erecek.

İngiltere Tarım Bilimsel Araştırma Etiler Aile Ekonomisi 

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