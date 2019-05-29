Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
8 tonluk ayrılık figürüne yoğun ilgi

8 tonluk ayrılık figürüne yoğun ilgi

Kayadan görüntü

Irak 

-Figürden görüntü
-Ziyaretçilerden görüntü
-Kabartma hikayesinin anlatılması
-Müzeden görüntü
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da üzerinde ayrılık figürünün yer aldığı Roma Dönemi'ne ait kaya, ziyaretçi akınına uğruyor. Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine getirilen, üzerinde ayrılık figürünün yer aldığı 8 tonluk kayayı 13 günde bin 200 ziyaretçi gördü. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Tütünocak köyünde vatandaşlar tarafından fark edilen ve daha sonra Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen 8 tonluk kaya, vinç yardımı ile taşınarak müze bahçesine bırakılmıştı. Roma Dönemi'ne ait ve en az bin 500 yıllık olan, iki insanın vedalaşma anını yansıtan kabartmanın üzerinde bulunduğu kayayı genellikle ayrılık acısı yaşayan kişilerin görmek istediği belirtildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Yaklaşık 13 gün önce Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Tütenocak köyünden aldığımız kabartma taşını bin 200 kişi ziyaret etti. Bu da gösteriyor ki zaten Adıyaman Müzesi'nde tokalaşma sahnesi olarak tek tek kabartma taşına insanların yoğun ilgisi mevcut. İnsanlar bahçeye girip sadece bu kabartmaya bakıp öyle çıkıyorlar. Sadece bunun için gelen bin 200 kişi” dedi.
Ayrılık figürünü merak ederek arkadaşları ile birlikte müzeye gelen Nilay Karasu, “Çok güzeldi. Ben herkesin gelip görmesini isterim. Bayağı da eski bir taş, sevip de kavuşamayanlar için gayet güzel bir taş olabilir. Sadece ayrılık acısı çekenler değil herkes gelip görsün. Yani eskiyi öğrensinler, geçmişimizi öğrensinler, nasıl geldiğimizi öğrensinler bu önemli bir konu, tarihtir yani” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı