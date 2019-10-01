8 ton küflenmiş midye ele geçirildi - ANTALYA

- Ele geçirilen 8 ton küflenmiş midyeden görüntüler Antalya 'da 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi - Aksu ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde ele geçirilen midyeler imha edildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde tırın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yol kontrolü sırasında durdurulan bir tırın dorsesinde çuvallara doldurulmuş midye bulundu.Sağlıksız koşullarda üretilen ve küflü olduğu belirlenen 8 ton midyeye, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Tır şoförüne ve midye ticareti yapan kişilere ceza kesildi.Ele geçirilen midyeler, Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.
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