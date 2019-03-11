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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
8 suçtan aranan kadın tavan arasında yakalandı

8 suçtan aranan kadın tavan arasında yakalandı

- Şahsın emniyetten çıkarılışı

Tavan Arası Yakalama Kararı Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahsın cezaevine gönderilişi
-- Detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL)- 8 suçtan aranan ve 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi kadın, polisten kaçamadı KAYSERİ

- Kayseri'de 8 ayrı suçtan yakalama kararı ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, ikametinde gizlenmek için tavan arasına yaptığı özel bölmede kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince toplam 8 suçtan yakalama kararı ve hakkında kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 49 yaşındaki F.Ç.'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.
F.Ç.'nin Yunus Emre mahallesi Ekinci sokak üzerindeki ikametine arama kararı ile operasyon düzenleyen ekipler evde şahsı bulamadı. Yapılan detaylı aramada mutfak kısmında tavan arasına yapılmış özel bölmeyi fark eden polis ekipleri; F.Ç.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. F.Ç.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından F.Ç., cezaevine teslim edildi. (TB-
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