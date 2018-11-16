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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
8 silah arkadaşı şehit olan Uzman Çavuş o anları anlattı İzle

8 silah arkadaşı şehit olan Uzman Çavuş o anları anlattı İzle

Batman ' da 4 Ekim ' de PKK ' lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz, şehit olan arkadaşlarının 1 yıl boyunca sürekli iç içe olduğum tim arkadaşları olduğunu belirterek ' Her zaman olduğu gibi şen şakrak güzel muhabbet ederek sıradan bir göreve gitmek için yola çıkmıştık; melek gibi insanlardı” dedi.

Uzman Çavuş Muhammed Salih 

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