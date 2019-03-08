8 Mart Dünya Kadınlar Günü - OSMANİYE Haberi

- Bisiklet turu etkinliğinden görüntüler - Bisikletli kadınlar - Kadınların oynaması - Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması - Kadınlara karanfil dağıtılması - Vatandaşlara fidan dağıtımı 8 Mart Dünya Kadınlar GünüOSMANİYE (AA) – Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bisiklet Turu düzenlendi. Devlet Bahçeli Bulvarı 3.etapta toplanan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, buradan balonlarla süslenen bisikletlerle Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına hareket etti.Cumhuriyet Meydanında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi, havaya balon bırakıldı. Osmaniye Valisi Ömer Faruk, bura da yaptığı açıklamada, kadınların fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleri ile gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Kadınlar gününü kutlayan Coşkun, “Bizler, kadınlarımızı ne kadar översek övelim medeniyetimiz kadın kimliği ile onların ayaklarının altına cenneti sererek gösterilebilecek en yüksek kıymeti göstermiştir. Kadınlarımız tarih boyunca, İstiklal ve İstikbal mücadelemizde daima ön saflarda yer almıştır. Devlet olarak kadına şiddetle mücadele konusunda mücadele sonuna kadar sürecektir. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini, onların her alanda varlık göstermeleri adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, kadınların birer emanet olduğunu kaydetti. Dayanışmanın, yardımın, beraberliğin ilk önce annelerden öğrenildiğine dikkat çeken Durmuşoğlu, “Zaman zaman kadınlarımız bir devletin kuruluşunda yer aldı, bazen de kurtuluşunda yer aldı. Nerede bir dayanışma, birlik beraberlik varsa arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızı başımızın tacı yapmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Osmaniye AK Parti Milletvekili İsmail Kaya, bisiklet turu etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kadınlar gününü kutladı.Kaya, “Her alanda kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı uygulamaktayız. Bu günkü bisiklet etkinliğinde de kadına şiddete “hayır”ı bir kez daha vurgulamış olduk” diye konuştu. Konuşmalardan sonra protokol, kadınlara karanfil verdi, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.
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