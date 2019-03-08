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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Paris’te sokaklar doldu

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Paris’te sokaklar doldu

gösterilerden görüntüler

( PARİS ) PARİS

Kadın Cinayetleri Cinsel Taciz Basın Açıklaması Başkent Kadına Şiddet 


- Fransa’nın başkenti Paris’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteriler düzenlendi.
7’den 70’e herkesin katıldığı programda Kadın Dayanışması Platformu ortak bir basın açıklaması yaptı. Paris’te bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan vatandaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteriler düzenledi.
7’den 70’e herkesin katıldığı gösterilerde açıklama yapan Kadın Dayanışması Platformu temsilcileri, “Dünyanın dört bir yanında ki kadınlarla alanlarda buluşarak daha adil, eşit ve özgür bir dünya için mücadelemizi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı. “Haklarımız için bugün dünyanın birçok ülkesinde meydanlara indik” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi hakkında bilgi verilen açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü, 1910 tarihli 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda kabul edildi ve ilk kez, 1911 yılında ‘kadınlara oy hakkı” talebiyle kutlandı. Uluslararası Kadın Günü’nün sosyalist kadınlarca ilk kez kabul edilmesinden 118 yıl sonra, kadına şiddet ve cinsel taciz olaylarının son bulması için haklarımız için bugün dünyanın birçok ülkesinde meydanlara indik” denildi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kadın örgütleri ile onlara destek veren bazı sendika ve kuruluşlar, kendi pankartlarını açarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara destek verdiklerini bir kez daha yineledi. Fransa’da yaşayan bazı göçmen kadınlar ise geldikleri ülkelerde kadına karşı işlenen şiddet, cinsel taciz ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar açtı. Gösteri alanında dileyen kadın dilediği sloganı yazıp bir yerlere astı. Meydandaki buluşmaya arkadaşları ile gelen Nevin Ayçin, alanda bulunmasının tek nedeni kadınlara destek vermek olduğunu belirterek kadınları haklarının gasp edilmemesi için mücadele ettiklerini aktardı.
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