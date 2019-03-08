8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Kadın Astsubaylar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenledi - İSTANBUL
- Kadın Astsubaylar'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla inmeleri - Ortaköy sahilinde çiçekler ile karşılanmaları - Konuşmalardan görüntüler - Genel görüntüler8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenledi.
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