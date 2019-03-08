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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü - DÜZCE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü - DÜZCE

- Türk Kızılayı Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, ile röportaj - Yaşlılar Konuk evi Müdürü Mustafa Çakır ile röportaj - DetaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'de, Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi tarafından Yaşlılar Konukevi sakinleri için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.
Belediye Çay Bahçesinde bir araya gelen konukevi sakinlerine günün anısına gül hediye edildi.Türk Kızılayı Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Kadınların bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:"Bugün bu vesileyle konukevinde kalan konuklarımıza burada kahvaltı verdik. Kahvaltıdan sonra birer demet kırmızı gül verdik. Amacımız, konukevinde kalanlarla güzel bir gün geçirmek, bu vesile ile birlikte olmak, kaynaşma ve birlikte olmaktır."Akçakoca Yaşlılar Konukevi Müdürü Mustafa Çakır da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Türk Kızılayına bağlı olarak huzurevi işletiyoruz. Buradaki amacımız Kadınlar Günü'nün farkındalığını oluşturmak. Amacımız bu anlamlı günde onları unutmadığımızın farkındalığını oluşturmaktır. Bu etkinliğimizi de Türk Kızılayı Akçakoca Şubemiz ile düzenledik." dedi.
dik. " ifadesini kutladık.

Kutlay Muhabir Kırmızı Gül 

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