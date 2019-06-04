Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
8 katlı binanın çatısında korkutan yangın

8 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Ekiplerin söndürme çalışmaları

-Bina
-Ambulansın gelişi
-Detaylar
-Meraklı vatandaşlar

( HATAY )- İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden apartman sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. 8. kattaki dairede maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı