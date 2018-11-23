8 katlı binada yangın paniği;10 kişi hastaneye kaldırıldı

--bina

--soğutma çalışması

--itfaiyenin yaşlı adamı sırtında taşıması

--bina sakini röp

-genel ve detay



( ELAZIĞ )- Elazığ'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumanlar içinde kalan apartmanda çok sayıda kişi hastanelik olurken, bazı yaşlıları itfaiye ekipleri sırtına alarak ambulansa taşıdı ELAZIĞ



- Elazığ’da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişi hastanelik oldu. Bazı yaşlıları itfaiye ekipleri sırtına alarak ambulansa taşıdı. Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi Sema Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınla beraber tüm binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri kendini dışarı atarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale etti, diğer taraftan ise binada kalanları tahliye etti. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen bazı yaşlıları ise binadan sırtına alarak çıkarttı. Dumandan etkilenen 10 kişiye hazır bekletilen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek kentteki hastanelere sevk etti. Bina sakini Burhan Şener yaşanan olayla ilgili bilgi verdi. Herkesin panik olduğunu belirten Şener,"Herkes kaçışıyordu. İkinci kattan sonra yoğun bir dumanda vardı. Ben az etkilendim. Bayağı etkilenenler var. Apartmanda yaşlı insanlarda var. Onların indirilmesi zor oldu. Mahsur kaldılar ve zehirlenme etkisi geçirdiler. Allah'a şükür ucuz atlattık"diye bilgi verdi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-HİV-

