8'inci Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

-Protokol üyelerinin fuar alanı gezi

-Detaylar

-Marfo-Marmaris Fuarcılık Organizasyon Ltd. Genel Müdürü Volkan Gülcan konuşması

-Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit konuşması

-Fethiye Kaymakam vekili Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu konuşması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Agritech Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı 8'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fethiye Belediyesi öncülüğü ve Fethiye Ziraat Odası'nın destekleriyle Çamköy Kapalı Pazar yerinde 25 sektörden 80 katılımcı firma stant açtı. Açılışı gerçekleşen fuarda sera, tarım teknolojileri ve ekipmanları, sulama sistemleri, fidecilik, peyzaj ve organik tarım, mekanizasyon alanlarında hizmetlerin tanıtımı yapıldı. Fuarın açılışına Fethiye Kaymakam vekili Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Osman Çıralı, çok sayıda davetli, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu belirten Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, “Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları, tarımdaki yeni gelişmeleri üreticilerimize sunarak teknolojiyi üretenler ile kullananlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Fuarlar sadece yeni ürünlerin, yeni makinelerin, ekipmanlarının tanıtıldığı, satıldığı alanlar değildir. Aynı zamanda tarım sektörünün içinde bulunduğu zorlukları, sorunları tartışabildiği alanlardır. Biz tarım kenti olan Fethiye'mizde gelişen teknolojiye uygun olarak daha verimli bir tarımın yapılması adına sektördeki yenilik takip edilmesini sağlamakla, ekonomik anlamda katkı sunmak adına bu fuarlar düzenleniyor” diye konuştu.

Fethiye Kaymakam vekili Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, “Ümit ediyorum fuar amacına ulaşır. Fuarda yer alan firmalar için Seydikemer ve Fethiye’deki üreticilerimiz için oldukça verimli ve etkin bir fuar olur” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Ziyarete açılan fuar alanını gezen protokol üyeleri, firmalardan da bilgiler aldı. 8’inci Agritech Fethiye Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı 14 Nisan Cumartesi günü kapılarını kapatacak.

