'8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği' - İSTANBUL
"8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği" - İSTANBUL - 8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği - Programda yapılan konuşmalar "8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği" - Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118 - T Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle, Altınokta Körler Vakfı görmezleri için "Özgürlüğe Olta Atalım" sloganıyla "8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği" düzenlendi - Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: - "Engelli kardeşlerimiz, 'Yolu, parkı yapın ama bizler de o yolu ve parkı kullanabilelim, bizi dışarıda bırakmayın' dedi. Sevgili dostlarımız biz bunu hep birlikte yaptık. Bizim en büyük amacımız engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat çekmektir"İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118 - T Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle, Altınokta Körler Vakfı görmezleri için "Özgürlüğe Olta Atalım" sloganıyla balık tutma şenliği düzenlendi. Emirgan sahilde gerçekleşen 8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği'ne, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleri, federasyon ve vakıf yöneticileri, belediye çalışanları, Balıkçılar Derneği mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptığı açılış konuşmasında, denizde balık tutmaya çıkanlara söylenen en büyük duanın "rastgele" olduğunu ifade ederek, "Balıkçılara, 'Vira Bismillah, rastgele' denir. Biz de sizlere, aynısını söyledik, biraz sonra nasıl balık tuttuğunuzu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. Yaşamın, herkesin içine dahil olduğu zaman daha büyük bir anlam taşıdığını söyleyen Genç, şunları kaydetti:"Biz herkesle beraber olacağız ve herkesle beraber yaşayacağız çünkü doğru ve aslolan da olan budur. 2009'da ilk belediye başkanı olarak seçildiğimde, 'Engelli dostlarımızın bizden nasıl talepleri olabilir?' diye bir toplantı yaptık. Toplantıda bütün engelli temsilcileri vardı ve toplantıdan bize, 'Bizim için özel şeyler yapmayın, bizim de yapabileceğimiz ve kullanabileceğimiz şeyler yapın.' diye bir sonuç çıkardılar."Genç, engellileri hiçbir zaman dışarıda bırakmadıklarına dikkati çekerek, "Yani engelli kardeşlerimiz, 'Yolu, parkı yapın ama bizler de o yolu ve parkı kullanabilelim, bizi dışarıda bırakmayın' dedi. Sevgili dostlarımız biz bunu hep birlikte yaptık. Aslolan bunu yaşamın gereği haline getirmek. Bizim en büyük amacımız engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat çekmektir." şeklinde konuştu. - "Balık tutmak, her biri için bir özgürlük kaynağı oldu"Altınokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük de 8 senedir devam eden şenliğin anlam ve önemine dikkati çekerek, "Özgürlüğe Olta Atalım sloganının anlamı, körlerin, her şeyi yapabileceklerini ve yeter ki onlara fırsat verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özgürlük, körler için ellerindeki beyaz baston ama sizlerin açtığı sivil toplum kuruluşlarının, iyi yürekli gönüllü insanların açtığı bu fırsatta da balık tutmak, her biri için bir özgürlük kaynağı oldu. Çünkü bastonlarını bırakıp, oltalarını ellerine aldılar." dedi. Uluslararası Lions 118 - T Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nuran Uzlu ise çalışmaların çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından, gözleri görmeyen konuklar denize olta attı ve misafirlere, Karadeniz müzikleri eşliğinde balık - ekmek ikram edildi.