8 evin yandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği köyde vatandaşlar dertli

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( KASTAMONU ) - KASTAMONU



- Kastamonu'nun Tosya ilçesi Özboyu köyünde 8 evin küle döndüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği yangının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen yetkililerin verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia eden köylüler, "Bizi önce yangın sonra duyarsızlık yaktı" dediler. Tosya Özboylu köyünde 4 ay önce marangozdan başlayan yangında 8 ev yanmış, 1 kişi de yanarak hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında köyle gelerek inceleme yapan yetkililerin sözlerini yerine getirmediğini iddia eden köylüler ise mağdur olduklarını dile getirdiler. Yangının çıktığı iş yeri sahibi olan ve yangında annesi Döndü Kansızı alevlere teslim eden Hakkı Kansız, "O gece Özboyu köyü tabiri caiz ise Cehennemden bir gece yaşadı. Yangın gecesi köyümüze birçok yangın söndürme aracı geldi fakat köy yollarımızın defalarca talebimize rağmen açılmaması nedeni ile itfaiye araçları yangına yeterli seviyede müdahale edemedi ve 8 ev tamamen yandı. Yangın öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlara köy yerinin taşınması için sürekli müracaat ve taleplerimiz olmasına rağmen bir türlü olumlu cevap alamadık. Yangın sonrasında devlet büyüklerimiz köyümüze gelerek gerekli yardımların yapılacağı ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği sözünü verdi. Aradan geçen sürede evleri yanan vatandaşlarımı halen imam evinde veya komşu evinde kalmaktadır’’ dedi.

"Köye İmam Gelmesin diye dua ediyorum" Yangında evini kaybettiği için başka evlerde yaşamak zorunda kalan köylülerden bazılar ise, "Yangın sonrası evimizin yapılacağı sözü verildi fakat o günden bugüne ben halen Köy İmam evinde kalıyorum. Köye imam gelse ben ailem ile açıkta kalacağım. İnanmazsınız 75 yaşındayım ve bu yaşta köye İmam gelmesini istemiyorum. Siz anlayın artık benim durumda olduğumu. Devletimizi dış memleketten gelenlere kucak açıyor fakat biz bugün ortada kaldık. Devletimize kendi tapulu arsamızı veriyoruz bize ve köyümüz başka yer verin diye fakat cevap alamıyoruz" dediler. (GY-

