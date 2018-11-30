Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
8 ev yandı - SİVAS İzle

8 ev yandı - SİVAS İzle

- Ekiplerin yangına müdahalesi - Yanan alanın havadan görüntülenmesi Sivas 'ta 8 müstakil ev yandı - Koyulhisar ilçesinin bir köyünde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde 8 ev yandı.Sedat Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki Selahattin, Alaattin, Muammer ve Erol Aslan ile Osman, Hasan ve Hüseyin Ordu'nun evlerine sıçradı.Köylüler, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.Yangın esnasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Yüksel, AA muhabirine, ihbarın ulaşmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Yangında yaralanma ya da can kaybının olmadığına sevindiklerini belirten Yüksel, evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.Köy Muhtarı Pehlivan Karaca da yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını ancak alevler diğer evlere sıçrayınca durumu itfaiyeye bildirdiklerini anlattı.Sedat Aslan haricinde evlerini yanan 7 kişinin, İstanbul'da yaşadıkları ve yazları köye geldikleri öğrenildi.

Jandarma Geçmiş Olsun Sevindik Müstakil Ev Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı