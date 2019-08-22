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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
8 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ İzle

8 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ İzle

- Düzensiz göçmenlerin yakalanması Tekirdağ 'da 8 düzensiz göçmen yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Pakistan ve 4 Bangladeş uyruklu yakalandı, bot ele geçirildi.Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Sürücü C.T. gözaltına alındı.

Akalan Yurt Dışı Trol 

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