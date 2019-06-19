Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden 'telsiz' çıktı Haberi

8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden 'telsiz' çıktı Haberi

Zanlıların adliyeye jandarmalar eşliğinde getirilişleri ve götürülüşleri

( ANKARA ) 8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden "telsiz" çıktı ANKARA

Jandarma Akalan Suç Çetesi Hırsızlık Çetesi Hırsız 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çeteyi 8 aylık takip sonucunda düzenlediği operasyonla çökertti. Çete üyelerinin üzerinden Aselsan marka telsiz çıkması şaşırttı. Tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çete, Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Çete, Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde bir marketten 7 Ekim 2018 tarihinde hırsızlık yaptı. Demir parmaklıkların kırılarak girildiği marketten 25 bin TL değerinde tekel ürünü çalındı. Jandarma, yaşanan hırsızlık vakasına ilişkin araştırmalarını derinleştirince suç çetesini deşifre etti. Çetenin Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde pek çok şehirde buna benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi. Jandarma, 8 aylık takibin ardından 11 Haziran tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler T.C., İ.Ö., A.Ç. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta piyasa değeri 30 bin TL olan tekel ürünleri ele geçirildi. Öte yandan daha önce bu tip suç örgütlerinde görülmeyen bir durum yaşandı. Zanlılar üzerinde Aselsan marka telsiz bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, Beypazarı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarılarak tutuklandı. Suç çetesi üyeleri daha sonra Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı