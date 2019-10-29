8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor

-Hamile kadın ve çocuğun fotoğrafından görüntüler

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( KOCAELİ -ÖZEL)- Hamile eşinin hayatından endişe eden adam, eşi ve çocuğunun kaçırıldığını düşünüyor KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Aziz Okur (29), 8 aylık hamile eşi Ayşe Okur ve 5 yaşındaki kızı E.O.’dan günlerdir haber alamıyor. Eşi ve çocuğunun kaçırıldığından şüphelenen adam bir an önce ailesine kavuşmak istiyor. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. 20 Ekim tarihinde işe gitmek üzere sabah evden çıkan 29 yaşındaki Aziz Okur, akşam saatlerinde evine döndüğünde 8 aylık hamile eşi Ayşe Okur (22) ve 5 yaşındaki kızı E.O.’nun evde olmadığını fark etti. Eşi ve çocuğunun ailesine gittiğini düşünen adam hemen telaş yapmadı. Daha sonra kayınpederinden gelen telefon ile eşinin ailesine gitmediğini öğrenen adam 8 aylık hamile eşi Ayşe Okur ve 5 yaşındaki kızını aramaya başladı.

Hamile eşi ve çocuğundan günlerdir haber alamayan Aziz Okur, ailesinin daha önce husumetli olduğu kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti. Hayatlarından endişe ediyor Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aziz Okur, “20 Ekim tarihinde sabah evden işe gitmek üzere çıktım. Akşam eve döndüğümde eşim evde yoktu. Ailesinin yanına gittiğini düşünerek telaşlanmadım. Ailesinden gelen telefonla orada olmadığını öğrenince telaşa kapılıp aramaya başladım. Fakat 20 Ekim’den bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Benim husumetli olduğum birisi var. Ben onun yapabileceğini düşünüyorum. Bizimle bu şahıs arasında halı yıkatma konuyla ilgili başladı.

Daha önce bu şahısla davalıktım. Bu kişi daha önce cezaevinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra gözdağı vermek için evimin çevresinde dolaşıyordu. Bundan dolayı kendisinden şüpheleniyorum. Eşim 8 aylık hamile ve yanında 5 yaşında bir kız çocuğum var. Kendilerinden haber alamıyorum. Eşimin ve çocuklarımın hayatından endişe ediyorum” dedi.

Hamile eşi ve çocuğunun kaçırıldığını düşünüyor Hamile eşi ve çocuğunun kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen Aziz Okur, “Günlerdir uyku uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Eşimle herhangi bir sorunumuz yok. Her şeyi evde. Kendisi gidecek bir insan eşyalarını evde bırakır mı. Ev temizlenmiş, çamaşırlar asılmış durumda. Evin anahtarı yok sadece. Ben eşimle 7 senedir evliyim. Yeri geldi odunumuz, kömürümüz olmadı. Hiçbir zaman ben gidiyorum dedi.

Ben hayatından endişe ediyorum ve kaçırıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



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