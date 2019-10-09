8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik

-hareketlilikten görüntü

-uçakların inişi

-detaylar



( DİYARBAKIR -3) DİYARBAKIR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı.

F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

