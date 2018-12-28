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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
79 yaşındaki yatalak kadının rapor dramı

79 yaşındaki yatalak kadının rapor dramı

Yaşlı kadının yaşadığı ev

Hastalık Yaşlı Kadın Denge Bozukluğu En Yaşlı Kadın Kemik Erimesi 

-Yatağında yatması
-aşlı kadından yakın çekimler
-Eşinin yaşlı kadının vücudundaki yaraları göstermesi
-Raporu göstermesi
-Eşi Kamil Alaç ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL) - Osmaniye'de hiçbir yaşam fonksiyonunu tek başına yerine getiremeyen yaşlı kadına sağlam raporu verilmesine ailesi tepki gösterdi OSMANİYE

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatalak şekilde yakınlarının yardımıyla hayatını sürdüren 79 yaşındaki Zeynep Alaç için ağır engelli olmadığını gösteren rapor verilmesi ailesinin tepkine neden oldu. Başta kemik erimesi, denge bozukluğu, Alzheimer, konuşamama gibi bir dizi hastalıkla mücadele eden Zeynep Alaç yatağa bağlı şekilde hayatını sürdürüyor. Yatağından kalkamayan yaşlı kadın ne konuşabiliyor ne de çevresinde bulunanları tanıyor. Yatağında sağa sola dönememesinden dolayı vücudunda yaralar çıkan Zeynep Alaç yemek de yiyemediği için mama ile besleniyor. Yaşlı kadın için evde bakım ücreti bağlanması maksadıyla yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Zeynep Alaç'a "Ağır engeli yok yüzde 49 sağlık kurul raporu" verilince duruma yakınları tepki gösterdi. Zeynep Alaç'ın hiçbir yaşam fonksiyonunu tek başına yerine getiremediğini belirten eşi Kamil Alaç, "Eşimin hali bu. Biz Kadirli Devlet Hastanesine rapor için gittik. Eşime yüzde 49 rapor verdiler. Bu kadın geleni gideni bilmiyor. Yemek yemek için elini kaldırıp ağzına dahi götüremiyor. Yatakta sadece gözleri açık öyle yatıyor. Derdini anlatamıyor. Sağa sola dahi dönemiyor. Hal böyle iken ağır engelli değil, kendi işini kendi görür sadece baston ile yürüsün deyip bize bu şekilde rapor verdiler. Doktorlar eşimin bu halini gördü. Buna rağmen yüzde 49 rapor verdiler. Yanlışlık varsa dahi ben bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Gelsinler eşimi evde görsünler. Bakalım kendi işini bu kadın nasıl görecek. Yetkililerden yardim bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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