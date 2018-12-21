79 yaşında, çalışmayı bırakmıyor İzle

--berberin radyo dinlemesi

--berberin tıraş etmesi

--berberin türkü söylemsi

--genel röp



( ELAZIĞ )- Elazığ'da 67 yıldır berberlik yapan 79 yaşındaki Mustafa Karaçoğlu,müşterisi olduğu sürece çalışmayı sürdürmeyi düşünüyor ELAZIĞ



- Elazığ’da 13 yaşında çırak olarak başladığı ve 67 yıldır sürdürdüğü berberliği yapan 79 yaşındaki Mustafa Karaçoğlu, sağlığını yerinde ve müşterisi olması halinde mesleğini sürdürmek istiyor. 79 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Karaçoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çocuk yaşta başladığı berberlik mesleğini bırakmıyor. Mesleğini hiç sıkılmadan, severek ve zevkle yapan Karaçoğlu, 12 metre karelik iş yerinde ise yarım asırdan fazla zaman geçirdi. Çocuklarına mesleğini öğretmeyen Karaçoğlu, eğitimlerini tamamlayarak iyi bir işleri olmasını sağladığı öğrenildi. 55-60 yıllık müşterisi bulunan Karaçoğlu, ise emekli olmasına rağmen çalışmayı bırakmayacağını ifade etti.

Köyden Elazığ’a geldiklerinde babasının mesleğinin olmadığını belirten Mustafa Karaçoğlu, “Beni de bir meslek öğrenmek için berberin yanına verdi. 13 yasında bu mesleğe girdim. Çıraklığım kalfalığım toplamda 67 yıl oldu. 67 yıldır bu işi yapıyorum. Yaşım 2019'un Mart'ında 80 olacak. Benim halen çalışma gücüm var. Bu yaşımda mesleğimi halen yapıyorum. 55-60 senelik müşterilerim var. İşime özenirim müşterilerimi damat tıraşı yaparım. Büyüğüme ve küçüklerime her zaman saygı duyarım. Benim işim ve müşterim olsun çalışmaktan usanmam” dedi.

İşini severek zevkle yaptığına vurgu yapan Karaçoğlu,“Çocuklarıma da kendi meleğimi öğretmedim. Arkadaşlarımın bir çocuğu 'birini okut, küçüğü bu işe devam etsin, rahat etsin' dedi.

Ben ise okumalarını istedim, okudu ve makam sahibi oldular. Okumadıkları takdirde meydanda işçi olarak çalışacaklardı” diye konuştu.

(MHŞ-HİV-Y

