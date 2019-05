785 işçiyi ilgilendiren sözleşmeye imzalar törenle atıldı

--Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan UlaşımPark A.Ş.’de çalışan 785 işçiyi ilgilen 1. Toplu İş Sözleşmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ile Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında imzalandı. Ulaşımpark A.Ş.’ de çalışan 785 işçiyi ilgilendiren 1. Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında Plaj Yolu Garajı’nda imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine Büyükakın ve Atalay’ın ynaı sıra, Demiryolu- İş Sendikası Bölge Başkanı Cemal Yaman, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı ve Türk İş İstanbul 1. Bölge temsilcisi Adnan Uyar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, UlaşımPark Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın, il ve ilçe protokolü ve UlaşımPark çalışanları ile aileleri katıldı.

İmza töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın bayram öncesinde, sözleşmeden dolayı oluşan farkların ödeneceği, maaşların zamlı yatacağı ve bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Törende ayrıca Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay da işçinin 5 aylık sendika aidatının alınmayacağını ifade etti.

“5 aylık sendika aidatlarını da almayacağız” İmza töreninde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “1 milyon üyesi bulunan büyük bir aileyiz. 1 Mayıs'ta buradaydık. Ramazan'da işçilerimizin yanındaydık. Bugün ise üyelerimizin yanındayız. Sözleşmenin bayram öncesinde imzalanması da sevindirici oldu. Bu noktada sendika olarak işçi kardeşlerimizin 5 aylık sendika aidatlarını da almayacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

“İşçimizin hakkını vermek boynumuzun borcu” Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her zaman işçinin yanında olduklarını ifade ederek, “Yaptığımız her sözleşmede elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyisini vermeye çalıştık. İşçimizin hakkını vermek boynumuzun borcu. Bu noktada çalışanlarımızın mutlu olacağı bir sözleşmeyi imzalamanın mutluluğu içindeyiz. Büyükşehir olarak bir müjde daha vermek istiyorum. Sözleşmeden dolayı oluşan farklar ve bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatacak. Ayrıca maaşınızı da zamlı olarak alacaksınız. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalışanlara yüzde 45’lik zam Konuşmaların ardında imza törenine geçildi. İmza töreninden sonra ise hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi. İmzalanan sözleşme kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.‘de çalışan işçilere ilk yıl yüzde 45, 2. yıl yüzde 12 oranında zam yapıldı. Ayrıca UlaşımPark A.Ş. çalışanlarına bir maaş ikramiye, her ay yakacak yardımı, her ay 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, her yıl eylül ayında ilkokul, lise ve üniversitede okuyan çocuklar için eğitim yardımı ve isçinin kıdemine göre her bir yıl için emek zammı sosyal paket olarak verildi.