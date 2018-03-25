78 yaşında Teknolojiye direniyor İzle

-78 yaşındaki vatandaş Arif Öçalan'ın tarlada ata bağladığı karasabanla çalışması

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- Gaziantep’te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, babasından miras kalan karasabanı ata bağlayıp tarla sürerek geçimini sağlıyor. Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, ata bağladığı karasabanla tarla sürerek 40 yıldır geçimini sağlıyor. Yevmiye usulü çalışarak başkalarına ait küçük arazi ve çiftliklerde karasabanla tarla sürdüğünü ve günde 150 lira kazandığını belirten çiftçi Öçalan, yaptığı işle 7 çocuk büyüttüğünü söyledi.



Traktörlerin giremediği dik ve engebeli arazilerde istek üzerine atına bağladığı karasabanla çüt yapan çiftçi, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin gün geçtikçe azaldığına dikkat çekti. Teknolojinin giremediği yere giriyor Günde en fazla 3 dönümlük araziyi sürebildiğini ve ekmeğini bu şekilde kazandığını belirten çiftçi Arif Öçalan, “Traktör bu yaşlı ağaçların köklerine zarar veriyor. Köklerini kurutuyor atla daha rahat. Atla yapılan çüt zararsız, traktörle yapılan çüt zararlı. Parayla yapıyorum yevmiye 150 TL alıyorum. Sabah saat 08.00’da başlıyorum, akşam saatlerinde işim bitiyor. Eskiden bu işi yapan da çoktu, şimdi yüzde 10 kaldı. Eskiden binde bir traktör vardı şimdi ise traktör çok, at az. Atadan ve dedelerimizden kalma bir meslek, onlardan öğrendim. Attan, arabadan, çiftçilikle 7 tane çocuk büyüttüm. Halen de devam ediyorum. Yetmiyor ama ne yapalım başka da çaremiz yok” diye konuştu.



