Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
78 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

78 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Kaçak göçmenlerin gündüz ve gece rıhtıma gelmelerine yardım edilmesi Çanakkale 'de 78 yabancı uyruklu yakalandı - Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 78 Afganistanlı, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 yabancı uyruklu yakalandı.Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman mevkisinden lastik bir botun denize açıldığını tespit etti."TCSG - 6" Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda 39, aynı saatlerde bölgedeki ikinci operasyonda 17, "KB - 4306" Bot Komutanlığının üçüncü operasyonda da 22 Afganistan uyruklu yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 78 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı