78 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Kaçak göçmenlerin gündüz ve gece rıhtıma gelmelerine yardım edilmesi Çanakkale 'de 78 yabancı uyruklu yakalandı - Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 78 Afganistanlı, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 yabancı uyruklu yakalandı.Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman mevkisinden lastik bir botun denize açıldığını tespit etti."TCSG - 6" Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda 39, aynı saatlerde bölgedeki ikinci operasyonda 17, "KB - 4306" Bot Komutanlığının üçüncü operasyonda da 22 Afganistan uyruklu yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 78 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.