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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - BİTLİS

78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - BİTLİS

- Polisin araçta arama yapmasından detay - Uyuşturucunun bulunmasından detayBitlis'te 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildiBİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 78 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır."

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Eroin 

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