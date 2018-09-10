Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı

76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı

Birlikte yüzmeleri

Yüzme Yarış Komando Festival Yüzme Yarışı 

-Sporcuyu sırtında taşıması
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Namık Ekin’in paralimpik sporcuyu sırtında taşıdığı anlar duygulandırdı- 76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyla yüzme yarışı yaptı İSTANBUL

- Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında bir araya gelen 76 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, paralimpik yüzücü Emine Avcu ile önce yüzme yarışı yaptı sonra genç sporcuyu sırtında taşıdı. Ekin’in genç sporcuyu sırtında taşıdığı o anlar ise herkesi duygulandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali’nde görenleri duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşen festivalde 76 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, paralimpik yüzücü Emine Avcu ile yüzme yarışı yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışın ardından 76 yaşındaki emekli SAT komandosu, paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı. Festivale katılan herkesi duygulandıran o anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde Ekin, genç sporcuyu sırtına alırken Avcu'nun tek koluyla emekli SAT komandosunu tuttuğu görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Komandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla TamamladıKomandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla Tamamladı
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı