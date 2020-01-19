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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta hamamda düzenlenen etkinlik

Tron Yabancı Turist Allah İsyan 

-Cümbüş, darbuka ve klarnet çalınması
-Hamamın avlusu ve hamamda vatandaşlara keşkek ikramı
-Hamamda düzenlenen etkinliğe katılanlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta 750 yıllık hamamda asırlardır süre gelen hamam kültürü yaşatılmaya çalışılıyor. Tokat’ta unutulmaya yüz tutmuş olan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekmek amacıyla tarihi Pervane Hamamında etkinlik düzenledi.
Hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapıldı. Hamamda yemek yiyen vatandaşlar ayrıca cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde eğlendi. Etkinliği düzenleyenlerden Özkan Gündüzlü, Tokat’tan başka bir ilde bu kültürü bulmanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Patronu Halil İsyanından sonra hamam işletmeciliği Tokatlılara verilmiş. Hamamcılık Tokatlıların kimse sahip çıkmaya çalışmasın. Kültürümüzde hamam ve keşkek yemeği önemli bir yere sahip. Keşkeğin hamam ortamında yenmesi” dedi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat Temsilcisi Yavuz Özseven ise Tokat’ın unutulmaya yüz tutmuş etkinliği olan hamam kültürünü canlandırmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Turizmciler olarak birkaç arkadaş gönül verdik. Devamını getirmeye çalışacağız inşallah” diye konuştu.

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