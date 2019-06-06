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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
75 yaşındaki Çinli nine Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı Haberi

75 yaşındaki Çinli nine Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı Haberi

yaşlık kadının babadağdan kalkışı

Yaşlı Kadın Yamaç Paraşütü Aston Kamera Gökyüzü 

-yaşlı kadının gökyüzünde uçması
-detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi. Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuşun ardından başarıyla inen ikiliyi, pistte diğer pilotlar karşıladı. Elindeki bastonla güçlükle yürüyen Qiling'e kızı ve pilotu yardımcı oldu. Aksoy, uçuşu ise aksiyon kamerayla görüntüledi. Gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkati çeken Qiling'in şarkı söylediği ve Aksoy'un paraşütün kontrolünü zaman, zaman yolcusuna verdiği görülüyor. Türklerin çok misafir, güler yüzlü olduğunu ifade eden Qiling, "Gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce ben de yapmak istedim. Hiç korkmadım. Ölüdeniz'i, dağları ve Fethiye'nin birçok yerini gökyüzünde izledim. Türkiye ve buralar çok güzel." dedi.
Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Çinli yolcusunun gökyüzünde çok rahat olduğunu, zaman zaman paraşütün kontrolünü kendisine verdiğini anlattı.
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