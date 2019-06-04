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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Çalıntı malların bulunduğu depoya baskın yapılması

Harekete Geç Hırsız 

-Zanlıların adliyeye sevki
-Ayakkabıları alan mağdurun açıklaması

( BARTIN ) 80 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi- Çalınan mallarına kavuşan M.K.emniyete teşekkür etti: “Çifte bayram yaşattınız“ BARTIN

- Bartın’da bir depoda bulunan piyasa değeri 75 bin lira olan 80 ayakkabıyı çalan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İddiaya göre Çaydüzü Mahallesi’nde bulunan, M.K.’ye ait depoya giren hırsızlar depoda bulunan 75 bin TL değerindeki 80 koli işçi ayakkabısını çaldı. Durumu fark eden M.K.’nin durumu haber vermesinin ardından harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E. isimli şahısların bilgisine ulaştı. Ekipler 2 şüphelinin çaldıkları ayakkabıları bir kamyonetle İstanbul Pendik’teki bir depoya götürdüklerini belirledi. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler depoya yaptıkları baskında çalınan ayakkabıları kıskıvrak ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan çalınan ayakkabılara kavuşan M.K. Emniyet Müdürlüğüne gelerek kolileri teslim aldı. Kolilere kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan M.K., “Bize çifte bayram yaşattılar. Yüzümüzü güldürdüler. Ayakkabılar depomuzda kilitli yerdeydiler. Kapının kırılıp ayakkabıların çalındığını tespit ettik. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüzü aradık. Geldiler, araştırdılar ve bugün bize mutlu haberi verdiler. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

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