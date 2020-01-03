Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Görüntü detay

Mezar Taşları Restorasyon Yabancı Turist İslam Ziyaretçiler 

-Konteynerler,
-müze binası,
-ziyaretçiler kapıdan bakıyor
-Röp.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde tek ulusal Arkeoloji Müzesi, tamamlanamayan restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı. Yıkılan müze binası da o zamandan bu yana konteynırda hizmet veriyor. Müze olarak kullanılan tarihî Nilüfer Hatun İmârethanesi restorasyon sebebiyle 8 yıl önce ziyaretçilere kapatıldı. Müzenin doğusunda bulunan idarî bina ve deposu da yenisi inşa edilmek üzere yıkıldı. Müze müdürlüğü aynı alan içine konulan konteynıre taşındı. Geçen mart ayında İznik’te incelemeler yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı içinde müzenin restorasyonunun tamamlanıp açılacağının müjdesini vermişti. Ancak ne müze tamamlanıp açılabildi, ne de yıkılan idarî binanın yerine yenisi yapılabildi. Bakanlık, 8 yıldır derme çatma bir konteynerde temsil ediliyor. Kapalı olan müzeye dışarıdan bakmakla yetinen ziyaretçiler ise bu duruma tepkili. Vatandaşlar, "Müze kapalı, koskoca Kültür Bakanlığı konteynerden temsil ediliyor. Bu durum İznik'e yakışmıyor" dediler. Aynı tarihte İznik'te gelen AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da, "Temel kazaları sırasında yine bir tarih fışkırdı ve müzeyi biz oraya yapamadık. Yeni bir müze yerini en kısa sürede belediyemiz planlara koyduğu takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya yapacak. İznik'te yer altı ve gölden çıkartılmış çok sayıda tarihi eserimiz var. Bunları konteynırlarda muhafaza altına alıyoruz. Müzemizi yaptıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin seyretmesi için yerlerine koyacağız" şeklinde konuşmuştu. Sultan I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun adına 1388 yılında imârethane olarak inşa edilen bina uzun zamandır müze olarak kullanılıyor. Nilüfer Hatun İmâreti, Cumhuriyet döneminde değişik ihtiyaçlar için depo olarak kullanılmış ve 1960 yılında restore edilerek aynı yıl müze olarak ziyarete açılmıştı. Müzede İznik ve çevresinde toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli buluntular ile Ilıpınar, Roma Tiyatrosu, İznik Çini Fırınları kazılarında çıkarılan eserler yer alıyor. Müze bahçesinde Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri sergileniyor. Bu eserler; sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, ambonlar, steller, kitabeler, çörtenler ve İslami mezar taşlarından oluşuyor. Müzede 15 bin 59 adet eser bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı