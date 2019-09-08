"738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" - Detaylar (2) - BİLECİK - Detaylar - Gösterilerden detaylar - Vali Bilal Şentürk'ün hediye vermesi - Protokol geçidinden detaylarBİLECİK (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik 'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.
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