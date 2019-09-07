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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri cirit müsabakası - Drone - BİLECİK

738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri cirit müsabakası - Drone - BİLECİK

- Cirit müsabakası drone görüntüsü738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - Birbirinden çekişmeli geçen cirit ve okçuluk müsabakaları büyük ilgi gördüBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Söğüt ilçesinde, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulu Yörük çadırlarını ziyaret eden protokol üyeleri, ardından tören alanında gerçekleştirilen çeşitli gösterileri izledi.Daha sonra yürüyerek cirit sahasına geçen kalabalık grup, burada birbirinden çekişmeli cirit ve okçuluk müsabakalarını takip etti. Sporcular, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.Etkinlikler, bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.

Kalaba Alabalık Kışla 

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