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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - BİLECİK İzle

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - BİLECİK İzle

- Etkinliklerden detaylar - Halk oyunları gösterisi - ''Diriliş sahne'' gösterisinden detaylar737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ŞenlikleriBİLECİK (AA) - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
İlçe Stadında, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi.Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Hilal Coşkun'un konseriyle devam eden etkinlikte, ''Diriliş sahne'' gösterisi sunuldu.Yaklaşık 50 kişilik ekip, Türklerin Anadolu'yu yurt edişi ve Söğüt'te dirilişi tiyatral sahne gösterisiyle canlandırdı. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Şenlikler kapsamında Söğüt Hamidiye Külliyesinde, minyatür ve yazı sanatı sergisi açıldı.

Minyatür Şili Şarkıcı Kışla 

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