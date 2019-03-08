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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
73 kilo eroin ele geçirildi - SAKARYA

73 kilo eroin ele geçirildi - SAKARYA

- Eroin maddesinin bulunması - Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespiti üzerine, Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nde operasyon düzenledi.
Şüpheli N.F.K'nin (30) aracında yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 141 paket halinde 73 kilo 260 gram eroin ele geçiren ekipler, şüpheli ile eşi T.K'yi (24) gözaltına aldı. Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle T.O. (27), E.N.K. (35), H.İ.K. (38), N.A. (66) ve A.O'yu da (67) yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden N.F.K, T.O, E.N.K, H.İ.K ve A.O, tutuklandı, T.K. ve N.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Polis Ekipleri Irak 

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