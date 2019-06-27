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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu İzle

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu İzle

yaşlı adamadan ve doktordan görüntü

Yüksek Tansiyon Yaşlı Adam 

-pantolonun görüntüsü
-açıklamalar
-eski halinin fotoğrafı

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu. Cuma dede, Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz’ın diyet önerilerine uyarak ve düzenli olarak her gün yürüyüş yaparak 1.5 sene içinde 41 kilo verdi, tansiyon için kullandığı ilaçlardan da kurtuldu, 72 yaşında hayata yeniden başladı.
Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz, “Cuma amca 1,5 sene önce geldi. 120 kiloydu, şimdi 79 kilo. 1,5 sene de 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası, 3 tane ilacı vardı geldiğinde. Ama şimdi hepsinden kurtulduk. Diyetle kurtulduk. Belli bir yaşın üstünde yaşam tarzı değişikliği yaparsak, yürüyüşümüzü yaparsak, beslenmemizi düzenlersek yüksek tansiyondan kurtuluyoruz, ilaçlardan kurtuluyoruz, başarıyoruz” dedi.

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