72 kişilik iş için günde bin 500 kişi başvuruyor İzle

-Tepe görüntüsü sıra bekleyenler

-Ali Ejderha röp.

-3 vatandaş ile kısa röp.

-Ahmet Yılmaz röp.



( KAHRAMANMARAŞ )- Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş’ta çeşitli kamu kurumlarında 72 kişilik kadrolu iş için başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor- 13 Eylül'de sona erecek başvurular vatandaşlan İŞKUR binası önünde uzun kuyruk oluşturuyor KAHRAMANMARAŞ



- Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş’ta çeşitli kurumlarda kadrolu çalışmak için başvuru yapmak isteyenler İŞKUR binası önünde uzun kuyruk oluşturdu. 72 kişilik daimi iş için günde bin 500 kişi başvuru yapıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş’ta çeşitli kamu kurumlarına 72 kişilik daimi iş için başvurular 4 Eylül tarihinde başladı.

13 Eylül tarihinde sona erecek başvurular için günde ortalama bin 500 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin internet üzerinden de başvuru yapmaları için kolaylık sağlanırken, internetten başvuru yapamayanlar İŞKUR binasına sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girip uzun kuyruklar oluştu. Kahramanmaraş'ta 69 kişi temizlik elemanı, 2 kişi boyacı, 1 kişi de sıhhi tesisatçı olarak kamuya daimi işe alınacak. En az ilköğretim okulu mezunu olan herkes daimi işçi kadrosuna başvurabiliyor. Başvuru sonuçları noter huzurunda çekilişle belli olacak. İş başvurusu için sıraya giren Ali Ejderha, şansını deneyeceğini belirterek, “İş için buradayız ve iş arıyoruz. Devletin sağladığı işlerde çalışmak istiyoruz. İnternet üzerinde de başvuru yapılabiliyormuş ancak ben yapamadığım için buraya geldim” dedi.

Ahmet Yılmaz isimli bir başka vatandaş ise saat 7 buçukta geldiğini ve iş için sıraya girdiğini söyledi.



Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı’na işçi alacaklarmış bekliyorum, şansımı deneyeceğim” dedi.

(HLL-

