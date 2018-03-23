71 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar Haberi

-Çiftin yürürken birbirlerine yardımcı olmaları

-Çiftten torunları ile otururken detay

-Genel detay

-Abdulaziz Arat Röportaj

-Emine Arat Röportaj

-Çiftin çocukları Kemal Arat Röportaj



( MUŞ )- 110 yaşındaki Abdülaziz Arat ile 85 yaşındaki Emine Arat'ın aşkları, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor- 110 yaşındaki Abdülaziz Dede, arkadaşına istediği kadının kızıyla evlendi- Asırlık çınarın 12 çocuk ve 67 torunu bulunuyor MUŞ



- Muş'ta arkadaşına istediği kadının kızı Emine ile evlenen Abdulaziz Arat, 71 yıldır eşiyle aynı yastığa baş koyuyor. Muş'un Korkut ilçesine bağlı İçboğaz köyünde yaşayan 71 yıllık evli 110 yaşındaki Abdülaziz Arat ile 85 yaşındaki Emine Arat'ın aşkları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Batman'ın Sason ilçesinde 1933 yılında arkadaşı İbrahim Tureli'ye, Gül Tureli'yi isteyen Abdulaziz Dede, Tureli çiftinin dünyaya gelen kızları Emine Tureli ile 1947 yılında evlendi. Batman'dan Muş'a göç eden Arat çifti, köydeki vatandaşlara da evlilikleriyle örnek oluyor. 71 yıl önce evlenen asırlık çiftin, 12 çocuk ve 67 torunu bulunuyor. Aşkları ilk günkü gibi taze olan çiftin evliliği ise herkesi imrendiriyor. "Eşimi çok seviyorum" Arkadaşına istediği kadının kızına aşık olan Abdülaziz Arat, 71 yıldır evli olduğunu ve eşini çok sevdiğini ifade etti.

Abdülaziz Arat, 2 defa hacca gittiğini ve bir kez de eşini götürdüğünü söyledi.



"Çok sıkıntılar yaşamamıza rağmen hala birbirimizi seviyoruz" 12 çocuk annesi Emine Arat da, evlilik hatıralarını anlatırken şunları söyledi: "Henüz 14 yaşındayken, eşim gelip babamdan beni istedi. Eşimle aramızda 26 yaş fark var. Biz severek evlendik. 71 yıldır evliyiz. 12 çocuğumuz ve 67 torunumuz var. Baş başa yaşayıp gidiyoruz, onu çok seviyorum. Bugüne kadar hiç beni kırmadı. Çok sıkıntılar yaşamamıza rağmen hala bir birimizi seviyoruz. Gençlere örnek olmaya gayret gösterdik. Bugüne kadar tatsız bir olay yaşamadık, çünkü evlilik kutsal bir müessesedir." Asırlık Arat çiftinin 3. çocuğu olan Kemal Arat ise anne ve babasının 71 yıllık birlikteliğini şöyle anlattı: "Annem ile babamın arasında hiçbir zaman bir sorun görmedim. Babam 110 yaşında ama annem çocuklardan daha fazla ona ilgi gösteriyor, sahip çıkıyor. Annemin 12 çocuğu ve 67 torunu var, ama babamın yeri ayrı. Birbirlerini seviyorlar. Hiçbir zaman aralarında bir sıkıntı, sorun olmadı. Biz de diyoruz ki ailemiz bize örnek oluyor. Onlara bakıyoruz, kendimize örnek alıyoruz.”

